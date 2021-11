Dangé-Saint-Romain Places du Chai et des Magnolias Dangé-Saint-Romain, Vienne MARCHÉ DE NOËL – SAMEDI 4 DÉCEMBRE Places du Chai et des Magnolias Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

MARCHÉ DE NOËL – SAMEDI 4 DÉCEMBRE Places du Chai et des Magnolias, 4 décembre 2021, Dangé-Saint-Romain. MARCHÉ DE NOËL – SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Places du Chai et des Magnolias, le samedi 4 décembre à 10:00

La Municipalité de Dangé St-Romain organise son Marché de Noël Samedi 4 Décembre de 10h à 18h – en Centre Bourg 60 Exposants avec des produits artisanaux et gourmands – Animations gratuites. Place Limitée. Restauration à emporter Avec la participation du Père Noël.

Entrée libre

La Municipalité de Dangé-St-romain organise son Marché de Noël, le Samedi 4 Décembre de 10h à 18h. Places du Chai et des Magnolias DANGE SAINT-ROMAIN Dangé-Saint-Romain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu Places du Chai et des Magnolias Adresse DANGE SAINT-ROMAIN Ville Dangé-Saint-Romain lieuville Places du Chai et des Magnolias Dangé-Saint-Romain