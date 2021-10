Mardié Salle France Routy Loiret, Mardié Marché de Noël Salle France Routy Mardié Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 1 décembre 2019 à Salle France Routy

L’association « Dans les pas d’Axel » et sa vingtaine d’exposants vous attendent nombreux à la Salle Polyvalente France Routy. La salle est située dans le Centre, près de l’église. Ambiance festive, avec boissons et gâteaux. L’association tient également un stand d’articles couture variés : des doudous aux bouillotes sèches … Des exposants divers pour cadeaux de Noël. Producteurs locaux, Créateurs bijoux, Créateurs variés (objets décoratifs, lainages, couture … ), Ecrivains (livres sur Orléans, contes pour enfants) et autres … Les ventes effectuées sur le stand de l’association, le vin chaud et le pain d’épices ainsi que les massages seront entièrement reversés à l’association Dans les pas d’Axel pour financer les thérapies à l’étranger et le matériel spécialisé.

Entrée libre

