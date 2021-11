Héricy salle du clos et salle de de l'orangerie Héricy, Seine-et-Marne Marché de Noël salle du clos et salle de de l’orangerie Héricy Catégories d’évènement: Héricy

Marché de Noël organisé par l’Association Hericy Loisirs Animation, le samedi 4 décembre de 10h00 à 20h00 et le dimanche 5 décembre de 10h00 à 18h00. Plus de 50 exposants variés vous proposent Champagnes, vins, foie gras, confitures et miel, charcuterie, chocolats etc… bijoux, décorations et nombreuses idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Entrée gratuite. Nombreuses animations gratuites, et promenades gratuites en ânes, lamas et calèche sont proposées, et bien sûr présence du Père Noël l’Après-Midi. Crêpes, vin chaud et petite restauration. Samedi soir à 17h45 défilé aux lampions et ensuite spectacle pyrotechnique à 18h30 organisé par la Municipalité dans le parc de la Mairie.

