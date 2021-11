Colombiers Salle des fêtes - Salle Abbé Réau,parking de la mairie et parvis de la mairie Colombiers, Vienne Marché de Noël Salle des fêtes – Salle Abbé Réau,parking de la mairie et parvis de la mairie Colombiers Catégories d’évènement: Colombiers

Vienne

Marché de Noël Salle des fêtes – Salle Abbé Réau,parking de la mairie et parvis de la mairie, 4 décembre 2021, Colombiers. Marché de Noël

Salle des fêtes – Salle Abbé Réau, parking de la mairie et parvis de la mairie, le samedi 4 décembre à 14:00

Marché de Noël de Colombiers organisé le samedi 4 décembre 2021 de 14h à 22h en intérieur et extérieur. Plus de 30 exposants. Restauration sur place. « Rando » du Père Noël : départ à 14h30 – Participation 2 €.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire

Marché de Noël de Colombiers organisé le samedi 4 décembre 2021 de 14h à 22h Salle des fêtes – Salle Abbé Réau,parking de la mairie et parvis de la mairie Place de Manderen, 86490 Colombiers Colombiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colombiers, Vienne Autres Lieu Salle des fêtes - Salle Abbé Réau,parking de la mairie et parvis de la mairie Adresse Place de Manderen, 86490 Colombiers Ville Colombiers lieuville Salle des fêtes - Salle Abbé Réau,parking de la mairie et parvis de la mairie Colombiers