A la halle aux sports et à la salle des fêtes, la commission « fêtes, cérémonies, tourisme et culture » de la municipalité organise son marché de Noël dimanche 05 décembre 2021 de 09 h 00 à 18 h00 avec le concours de créateurs, artistes et artisans locaux. Dégustations de produits artisanaux aux stands et restauration possible sur réservation auprès du Jame’s Kfé au 05 49 90 55 32 Tout au long de la journée, vous pourrez gagner des lots offerts par les exposants grâce aux jeux proposés par l’animateur Monsieur Rhéau qui sera rejoint par le Père Noël accompagné de l’Entente musicale Scorbé-Thuré ! Marché de Noël salle des fêtes rue du vieux PalaisThuré 86540 rue du vieux Palais Thuré 86540 Thuré Vienne

