Bouzy-la-foret Salle des fêtes et son parvis Bouzy-la-Forêt Marché de Noël Salle des fêtes et son parvis Bouzy-la-foret Catégorie d’évènement: Bouzy-la-Forêt

Marché de Noël Salle des fêtes et son parvis, 5 décembre 2021, Bouzy-la-foret. Marché de Noël

Salle des fêtes et son parvis, le dimanche 5 décembre à 09:00

Une vingtaine de commerçants à votre service pour la réussite de vos fêtes de fin d’année. Promenade à poney, buvette, restauration, tombola

Voir http://www.comitedesfetes-bouzy.fr/

Marché de Noël Salle des fêtes et son parvis Salle des fêtes et son parvis, Bouzy-la-foret Bouzy-la-foret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bouzy-la-Forêt Autres Lieu Salle des fêtes et son parvis Adresse Salle des fêtes et son parvis, Bouzy-la-foret Ville Bouzy-la-foret lieuville Salle des fêtes et son parvis Bouzy-la-foret