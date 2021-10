Villorceau Salle des fêtes de Villorceau Villorceau Marché de noël Salle des fêtes de Villorceau Villorceau Catégorie d’évènement: Villorceau

Salle des fêtes de Villorceau , le dimanche 28 novembre à 08:00

L’association des parents d’élèves des villages de Cravant – Villorceau organise son marché de noël ! Présence de l’école de musique à 11h et 16h, avec chants de noël. Lectures de noël avec l’association Val de lire. Vente de sapins de noël. Arrivée du Père noël à 15h. Entrée gratuite. Une petite restauration sera proposée sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T08:00:00 2021-11-28T16:00:00

