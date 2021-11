Don Salle des fêtes Don, Nord Marché de Noël Salle des fêtes Don Catégories d’évènement: Don

Nord

Marché de Noël Salle des fêtes, 18 décembre 2021, Don. Marché de Noël

du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre à Salle des fêtes

un feu d’artifice sera tiré sur le parvis de la mairie à 18h pass sanitaire obligatoire

entrée libre

Organisé par le Comité des Fêtes de la ville, ce marché de Noël sera rythmé par les stands de créateurs, artisans … mais aussi par la présence du Père Noël. Salle des fêtes 1 rue de la Deûle, Don Don Nord

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T20:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T18:00:00

