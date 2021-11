Cenon-sur-Vienne Salle des fêtes Cenon-sur-Vienne, Vienne Marché de Noël Salle des fêtes Cenon-sur-Vienne Catégories d’évènement: Cenon-sur-Vienne

Salle des fêtes, le samedi 18 décembre à 10:00

**Marché de Noël organisé par le comité des fêtes le samedi 18 décembre de 10h à 18h.** * 50 à 60 exposants vous attendent à la Salle des fêtes et dans la rue de Bourgogne. * Présence du Père Noël, * Animations toute la journée, * Concert à partir de 11h30 * Vente de planches apéro

Entrée libre

Marché de Noël 2021
Salle des fêtes rue de Bourgogne 86530 Cenon-sur-Vienne

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:00:00

