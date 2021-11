Vienne-en-val Salle des fêtes Vienne-en-val Marché de Noël Salle des fêtes Vienne-en-val Catégorie d’évènement: Vienne-en-val

Marché de Noël Salle des fêtes, 12 décembre 2021, Vienne-en-val. Marché de Noël

Salle des fêtes, le dimanche 12 décembre à 09:00

Les exposants vous proposent de préparer vos fêtes de fin d’année, exposition autour du bois, stand de vin chaud et de marrons, foodtruck burgers et foodtruck petite restauration avec gâteaux, chocolat chaud et crêpes, tombola, présence du Père Noël avec animations et possibilité de faire une photo avec les enfants. Passe sanitaire

Voir http://www.sandillon.fr

Différents exposants pour pour préparer les fêtes de fin d’année Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Vienne-en-val Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue de l'Ancienne Gare, Vienne-en-val Ville Vienne-en-val lieuville Salle des fêtes Vienne-en-val