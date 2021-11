Tavers Salle de la Ceriseraie Tavers Marché de noël Salle de la Ceriseraie Tavers Catégorie d’évènement: Tavers

Salle de la Ceriseraie , le dimanche 28 novembre à 09:00

L’association indépendante des parents d’élèves de Tavers organise son premier marché de noël ! Au programme de la journée : tombola, foodtruck, nombreuses animations et buvette au profit de l’association. Il se murmure également que le Père Noël sera présent ! Marché de noël ! Salle de la Ceriseraie Chemin de Saint-Lomard, Tavers Tavers

2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T17:30:00

