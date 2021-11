Marquillies Salle communale Marquillies, Nord Marché de Noël Salle communale Marquillies Catégories d’évènement: Marquillies

Marché de Noël Salle communale, 12 décembre 2021, Marquillies. Marché de Noël

Salle communale, le dimanche 12 décembre à 10:00

Au programme, exposants, artisants et créateurs. Ateliers pour les enfants Photos avec le père Noël Petite restauration le midi, vin chaud et buvette Passeport sanitaire et masque obligatoire Manifestation proposé par MEF

entrée libre

Ateliers, photos avec le Père Noël et créateurs animeront le dimanche ! Salle communale Rue de la bourse, Marquillies Marquillies Nord

2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T19:00:00

