Lorris Salle Blanche de Castille Lorris Marché de Noël Salle Blanche de Castille Lorris Catégorie d’évènement: Lorris

Marché de Noël Salle Blanche de Castille, 19 décembre 2021, Lorris. Marché de Noël

Salle Blanche de Castille, le dimanche 19 décembre à 09:00

Marché de noël organisé par Lorris LVA Loiret Infos, Nous vous attendons nombreux dans la salle Blanche de Castille ! Une vingtaine de prestataires de qualité. Restauration sur place : L’association proposera à la vente des crêpes, du jus de fruit de noël et du vin chaud. L’association aura également un stand de bourriche d’huîtres provenant de la poissonnerie Zanin. Des lutins offriront des bonbons/papillotes à vos enfants à l’entrée. Ambiance et musique de noël garanties. Le père noël sera présent de 10h à 12h sur le stand “photo” et offrira également des bonbons. Un concours de dessin sera proposé aux enfants nombreux exposants, pass sanitaire obligatoire. Marché de noël Salle Blanche de Castille Rue de la Noue, Lorris Lorris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Lorris Autres Lieu Salle Blanche de Castille Adresse Rue de la Noue, Lorris Ville Lorris lieuville Salle Blanche de Castille Lorris