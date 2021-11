Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 64270, Salies-de-Béarn Marché de Noël Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: 64270

Marché de Noël Salies-de-Béarn, 11 décembre 2021, Salies-de-Béarn. Marché de Noël Place du Bayaà Mairie Salies-de-Béarn

2021-12-11 – 2021-12-11 Place du Bayaà Mairie

Salies-de-Béarn 64270 Nous aurons le plaisir de vous accueillir à nouveau lors de notre marché de Noël.

Des savoir-faire variés seront mis à l’honneur, grâce aux artisans présents. Vous trouverez de nombreuses idées cadeaux : objets divers et originaux, produits locaux et délicieux…

Vous pourrez aussi découvrir l’exposition de photos organisée par l’Ehpad Lastrilles.

Nous vous attendons nombreux. ©Métiers d’Antan

