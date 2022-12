Marche de noêl Sainte-Jalle Sainte-Jalle Sainte-Jalle Catégories d’évènement: Drôme

Drôme Sainte-Jalle marché de noêl sous chapiteaux et chalets. Le père noël sera présent. Vin et chocolat chauds. Atelier cartes de noël salle de la mairie. Huîtres.concert jazz l’après midi. Petite restauration sur place. Braseros pour se chauffer. +33 6 37 82 17 69 http://www.sainte-jalle.fr/ boulodrome allée des platanes Sainte-Jalle

