Sainte-Honorine-la-Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne, Sainte-Honorine-la-Chardonne Marché de Noël Sainte-Honorine-la-Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne Catégories d’évènement: Orne

Sainte-Honorine-la-Chardonne

Marché de Noël Sainte-Honorine-la-Chardonne, 19 décembre 2021, Sainte-Honorine-la-Chardonne. Marché de Noël Sainte-Honorine-la-Chardonne

2021-12-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 18:00:00

Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne Sainte-Honorine-la-Chardonne 2è édition du marché de noël avec animation musicale, visite du père Noël, vin chaud, crêpes, châtaignes, sandwichs… 2è édition du marché de noël avec animation musicale, visite du père Noël, vin chaud, crêpes, châtaignes, sandwichs… +33 6 17 47 18 82 2è édition du marché de noël avec animation musicale, visite du père Noël, vin chaud, crêpes, châtaignes, sandwichs… Sainte-Honorine-la-Chardonne

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sainte-Honorine-la-Chardonne Autres Lieu Sainte-Honorine-la-Chardonne Adresse Ville Sainte-Honorine-la-Chardonne lieuville Sainte-Honorine-la-Chardonne