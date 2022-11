Marché de Noël Sainte-Croix Sainte-Croix Catégories d’évènement: Ain

2022-12-03 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-03 20:00:00 20:00:00

Ain Sainte-Croix Retrouvez le traditionnel Marché de Noël sous la halle de Sainte-Croix.

Des producteurs locaux, régionaux et créations artisanales vous attendent ainsi que des animations et stands gourmands. Buvette sur place.

ville-saintecroix@wanadoo.fr +33 4 78 06 60 96 http://www.ville-saintecroix.fr/

