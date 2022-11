Marché de Noël Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe, 10 décembre 2022, Saint-Yrieix-sous-AixeSaint-Yrieix-sous-Aixe. Marché de Noël Le Bourg

Haute-Vienne Le Bourg Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne Saint-Yrieix-sous-Aixe Entrée libre. Marché de Noël installé dans la cour de la salle polyvalente samedi 10 décembre de 16h à 20h.

A découvrir: les producteurs, artisans et commerçants de la commune.

Vin chaud offert par la Municipalité de Saint-Yrieix.

