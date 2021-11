Marché de Noël Saint-Vaast-la-Hougue, 11 décembre 2021, Saint-Vaast-la-Hougue.

Marché de Noël Saint-Vaast-la-Hougue

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-12 18:00:00

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Saint-Vaast-la-Hougue

Un regroupement d’auto-entrepreneurs vous invite à venir découvrir les produits d’une vingtaine d’exposants dans la salle des fêtes : coiffeuse, manucure, réhaussement de cils, cosmétiques, parfums, guidance d’âme, medium, réflexologue, bijoux, perçage d’oreille, pierres naturelles, jeux de société, accessoires maroquinerie, puériculture fait main, articles culinaires, produits domestiques, art de la table et bien plus encore…….

Animations pour petits et grands, maquillage, ateliers culinaires etc…

Visite du père Noël à 11h et à 15h samedi et dimanche.

Buvette.

Un regroupement d’auto-entrepreneurs vous invite à venir découvrir les produits d’une vingtaine d’exposants dans la salle des fêtes : coiffeuse, manucure, réhaussement de cils, cosmétiques, parfums, guidance d’âme, medium, réflexologue, bijoux,…

+33 6 14 80 01 58

Un regroupement d’auto-entrepreneurs vous invite à venir découvrir les produits d’une vingtaine d’exposants dans la salle des fêtes : coiffeuse, manucure, réhaussement de cils, cosmétiques, parfums, guidance d’âme, medium, réflexologue, bijoux, perçage d’oreille, pierres naturelles, jeux de société, accessoires maroquinerie, puériculture fait main, articles culinaires, produits domestiques, art de la table et bien plus encore…….

Animations pour petits et grands, maquillage, ateliers culinaires etc…

Visite du père Noël à 11h et à 15h samedi et dimanche.

Buvette.

Saint-Vaast-la-Hougue

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT Cotentin – Le Val de Saire