MARCHÉ DE NOËL Saint-Ulphace

Saint-Ulphace Sarthe Saint-Ulphace Le comité des fêtes organise son traditionnel marché de Noël qui se déroulera le samedi 4 décembre de 14h à 19h. Diverses animations : illumination du sapin du village, ateliers décorations de biscuits sablés. sjm.guaglio@laposte.net +33 6 25 79 40 22 Le comité des fêtes organise son traditionnel marché de Noël qui se déroulera le samedi 4 décembre de 14h à 19h. Diverses animations : illumination du sapin du village, ateliers décorations de biscuits sablés. Saint-Ulphace

