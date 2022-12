Marché de Noël Saint-Sylvestre Saint-Sylvestre OT Monts du Limousin Catégorie d’évènement: Saint-Sylvestre

2022-12-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-17 16:30:00 16:30:00 Saint-Sylvestre Haute-Vienne Saint-Sylvestre Samedi 17 décembre à la salle des fêtes de Saint-Sylvestre. De 10h à 16h30. Plats à emporter à 10€ (tête de veau, choucroute ou bœuf bourguignon) sur réservation au 06 43 15 30 39. Plus d’informations : 06 37 88 85 20. Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Saint-Sylvestre. Une dizaine de stands alimentation :confits, charcuterie, huîtres, escargots, miel, confitures, crêpes, fromages, vis et bières… Chocolat froid ou chaud pour vos papilles, stands troc pour échanger des jouets de Noël et artisanat. Saint-Sylvestre

