Saint-Sérotin Saint-Sérotin Saint-Sérotin, Yonne Marché de Noël / Saint-Sérotin Saint-Sérotin Saint-Sérotin Catégories d’évènement: Saint-Sérotin

Yonne

Marché de Noël / Saint-Sérotin Saint-Sérotin, 4 décembre 2021, Saint-Sérotin. Marché de Noël / Saint-Sérotin Saint-Sérotin

2021-12-04 – 2021-12-04

Saint-Sérotin Yonne Saint-Sérotin EUR L’association « Ça bouge en fête » organise un marché de Noël, au profit de l’école communale. Présence d’artisans et producteurs locaux, rémouleur (affûtage de couteaux), fileuse de laine. Balade à poney, ateliers manuels et rencontre avec le Père Noël pour les enfants. Restauration sur place, crêpes, verres de soupe ou de vin chaud. cabougeenfete@gmail.com L’association « Ça bouge en fête » organise un marché de Noël, au profit de l’école communale. Présence d’artisans et producteurs locaux, rémouleur (affûtage de couteaux), fileuse de laine. Balade à poney, ateliers manuels et rencontre avec le Père Noël pour les enfants. Restauration sur place, crêpes, verres de soupe ou de vin chaud. Saint-Sérotin

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Sérotin, Yonne Autres Lieu Saint-Sérotin Adresse Ville Saint-Sérotin lieuville Saint-Sérotin