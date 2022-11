Marché de Noël Saint-Senoch Saint-Senoch Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Marché de Noël Saint-Senoch, 11 décembre 2022

Expositions de produits locaux et artisanaux, idées cadeaux pour noël fait mains. Atelier pour enfants, photo avec le père de noël (10h30 a 12h et de 14h30 a 16h30), vin chaud, mais aussi choucroute à déguster sur place ou a emporter au restaurant l'Hotentika (réservation au 0769547084.)

