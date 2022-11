Marché de Noël Saint-Rémy Saint-Rémy Catégories d’évènement: Saint-Remy

Saône-et-Loire

Marché de Noël Saint-Rémy, 27 novembre 2022, Saint-Rémy. Marché de Noël

Rue d’Ottweiller Salle Georges Brassens Saint-Rémy Saône-et-Loire Salle Georges Brassens Rue d’Ottweiller

2022-11-27 – 2022-11-27

Salle Georges Brassens Rue d’Ottweiller

Saint-Rémy

Saône-et-Loire Saint-Rémy Venez nous rencontrer et découvrir notre stand chargé de cadeaux souvenirs. Saurez-vous faire plaisir ou vous faire plaisir avec des petits achats pour les fêtes de fin d’année. Nous vous attendons nombreux et comme il se doit nous vous accueillerons avec notre plus beau sourire. museedelecole@wanadoo.fr +33 3 85 94 76 72 Salle Georges Brassens Rue d’Ottweiller Saint-Rémy

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Remy, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Rémy Adresse Saint-Rémy Saône-et-Loire Salle Georges Brassens Rue d'Ottweiller Ville Saint-Rémy lieuville Salle Georges Brassens Rue d'Ottweiller Saint-Rémy Departement Saône-et-Loire

Marché de Noël Saint-Rémy 2022-11-27 was last modified: by Marché de Noël Saint-Rémy Saint-Rémy 27 novembre 2022 Rue d'Ottweiller Salle Georges Brassens Saint-Rémy Saône-et-Loire Saint-Remy Saône-et-Loire

Saint-Rémy Saône-et-Loire