Saint-Quirin Moselle Saint-Quirin Moselle Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes Vivez la magie de Noël dans l’un des plus beau village de France ! Le marché de Noël sera l’occasion de découvrir des artisans et des artistes locaux, présence d’animations pour enfants, artistes de rue, concert de l’église, restauration variée… Renseignements exposants : commune-st-quirin@mairiesaintquirin.fr commune-st-quirin@mairiesaintquirin.fr Libre de droits – cmophoto.net pour Unsplash

