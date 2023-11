MARCHE AUX FLAMBEAUX marché de Noël Saint-Quirin, 2 décembre 2023, Saint-Quirin.

Saint-Quirin,Moselle

La traditionnelle marche à la lueur des flambeaux partira du marché de Noël. Elle sera encadrée par le Club Vosgien de Saint Quirin. Une participation forfaitaire est demandée pour le flambeau, les enfants auront un bâton lumineux. Il est conseillé de s’inscrire par téléphone, les places étant limitées.. Tout public

Samedi 2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 . 5 EUR.

marché de Noël

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



The traditional torchlight walk will start from the Christmas market. It will be led by the Club Vosgien de Saint Quirin. A flat-rate fee is charged for the torch, and children will be given a glow stick. Please register by telephone, as places are limited.

El tradicional paseo de antorchas partirá del mercado navideño. Estará dirigido por el Club Vosgien de Saint Quirin. El precio de la antorcha es fijo y los niños recibirán un bastón luminoso. Se recomienda inscribirse por teléfono, ya que las plazas son limitadas.

Die traditionelle Wanderung im Fackelschein beginnt am Weihnachtsmarkt. Sie wird vom Club Vosgien de Saint Quirin betreut. Für die Fackel wird ein Pauschalbeitrag erhoben, Kinder erhalten einen Leuchtstab. Es ist ratsam, sich telefonisch anzumelden, da die Plätze begrenzt sind.

Mise à jour le 2023-10-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG