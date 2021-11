Marché de Noël Saint-Pol-de-Léon, 30 novembre 2021, Saint-Pol-de-Léon.

Marché de Noël Résidence Séniors 17 rue du Douric Saint-Pol-de-Léon

– Résidence Séniors 17 rue du Douric

Saint-Pol-de-Léon Finistère Saint-Pol-de-Léon

L’ Espace et Vie de la résidence séniors organise son 1er marché de Noël. De nombreux stands : articles de couture, livres, bières, produits locaux, articles de décorations, bijoux fantaisies, produits cosmétiques, associations locales…

Vente de boissons et de pâtisseries.

Tombola au profit du Téléthon.

Pass sanitaire et masque obligatoires.

+33 2 98 79 56 00 http://www.espaceetvie.fr/

Résidence Séniors 17 rue du Douric Saint-Pol-de-Léon

