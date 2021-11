Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Marché de Noël Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Marché de Noël Saint-Pierre-en-Auge, 12 décembre 2021, Saint-Pierre-en-Auge. Marché de Noël Saint-Pierre-sur-Dives Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge

2021-12-12 10:00:00 – 2021-12-12 18:00:00 Saint-Pierre-sur-Dives Place du Marché

Saint-Pierre-en-Auge Calvados Saint-Pierre-en-Auge Programme sur les deux jours :

Marché de produits du terroir et de l’artisanat. Ouverture du marché le samedi 11 en musique avec la Chorale du Collège Sainte-Thérèse et au cours du week-end : concert de Noël par l’Harmonie Municipale, concert de la Chorale La Dives à l’Unisson, école de musique de Saint-Pierre-en-Auge / Mézidon Vallée d’Auge, Groupe N’Ding en déambulation, Groupe Swing Uppercut, les Trompes de chasses du Pays d’Auge…. Animation de marionnettes géantes par la compagnie Géant Vit Défilé sur le thème du « carvanal » dans les rues de la ville le samedi soir suivi du spectacle pyrotechnique et musical Programme sur les deux jours :

Marché de produits du terroir et de l’artisanat. Ouverture du marché le samedi 11 en musique avec la Chorale du Collège Sainte-Thérèse et au cours du week-end : concert de Noël par l’Harmonie Municipale, concert de… Saint-Pierre-en-Auge Programme sur les deux jours :

Marché de produits du terroir et de l’artisanat. Ouverture du marché le samedi 11 en musique avec la Chorale du Collège Sainte-Thérèse et au cours du week-end : concert de Noël par l’Harmonie Municipale, concert de la Chorale La Dives à l’Unisson, école de musique de Saint-Pierre-en-Auge / Mézidon Vallée d’Auge, Groupe N’Ding en déambulation, Groupe Swing Uppercut, les Trompes de chasses du Pays d’Auge…. Animation de marionnettes géantes par la compagnie Géant Vit Défilé sur le thème du « carvanal » dans les rues de la ville le samedi soir suivi du spectacle pyrotechnique et musical Saint-Pierre-sur-Dives Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Saint-Pierre-en-Auge Adresse Saint-Pierre-sur-Dives Place du Marché Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Saint-Pierre-sur-Dives Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge