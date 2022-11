Marché de Noël Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie

Marché de Noël Saint-Pierre-de-Frugie, 11 décembre 2022, Saint-Pierre-de-Frugie. Marché de Noël

Place de l’Eglise Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

2022-12-11 10:00:00 – 2022-12-11 15:00:00 Saint-Pierre-de-Frugie

Dordogne L’association Rencontres citoyennes de Saint-Pierre-de-Frugie organise un marché de Noël le dimanche 11 décembre de 10h à 15h à l’emplacement habituel du marché dominical (232 rue du bourdon des pèlerins 24450 Saint-Pierre-de-Frugie).

Vous trouverez des stand d’artisans et producteurs locaux, des animations par la Cie Les bien Lunés, l’association AMBRE, école Montessori La Tour Rose et le comité des fêtes de Saint-Pierre-de-Frugie. Une tartiflette ainsi que du vin chaud sera proposé. Vous trouverez des stand d’artisans et producteurs locaux, des animations par la Cie Les bien Lunés, l’association AMBRE, école Montessori La Tour Rose et le comité des fêtes de Saint-Pierre-de-Frugie. Une tartiflette ainsi que du vin chaud sera proposé. +33 6 84 76 04 72 pixabay

Saint-Pierre-de-Frugie

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Pierre-de-Frugie Autres Lieu Saint-Pierre-de-Frugie Adresse Place de l'Eglise Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Ville Saint-Pierre-de-Frugie lieuville Saint-Pierre-de-Frugie Departement Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-frugie/

Marché de Noël Saint-Pierre-de-Frugie 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie 11 décembre 2022 Dordogne Place de l'Eglise Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne