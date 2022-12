Marché de Noël Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Père-Marc-en-Poulet

Marché de Noël Saint-Père-Marc-en-Poulet, 16 décembre 2022

Place Arthur Régnault Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine

2022-12-16 – 2022-12-16 Saint-Père-Marc-en-Poulet

Ille-et-Vilaine Saint-Père-Marc-en-Poulet La magie de Noël s’invite à Saint-Père-Marc-en-Poulet, un moment incontournable pour tous. Au programme, gastronomie, visite du père Noël, chorales d’enfants, chants de Noël et manège gratuit. Marché de bouche où la gastronomie sera mise à l’honneur. Vous pourrez y acheter des produits pour vos tables de fêtes, et déguster sur place des mets de qualité dans une ambiance festive. Un moment de « fête » avant les fêtes à partager, en famille, entre amis, avec vos voisins… Deux spectacles déambulatoires seront proposés : « Sapinjou et son étoile » le vendredi et les marionnettes géantes « Géantvit » le samedi. « Noël à Saint-Père », est un vrai moment convivial pour se retrouver. +33 2 99 58 81 06 http://www.ville-saint-pere.fr/ Saint-Père-Marc-en-Poulet

