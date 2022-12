Marché de Noël Saint-Pardoux-Soutiers, 18 décembre 2022, Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers.

Marché de Noël

Espace Paul-Pelletier Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

2022-12-18 09:00:00 – 2022-12-18 13:00:00

Saint-Pardoux-Soutiers

Deux-Sèvres

Saint-Pardoux-Soutiers

EUR Dimanche 18 décembre, de 9 h à 13 h, Espace Paul-Pelletier. Une trentaine de commerçants et artisans feront

découvrir leurs savoir-faire et leurs produits, avec des animations et des dégustations.

Buvette et restauration.

Informations au 06.81.94.86.66 ou dam.chris@orange.fr

Entrée libre et gratuite

Dimanche 18 décembre, de 9 h à 13 h, Espace Paul-Pelletier. Une trentaine de commerçants et artisans feront

découvrir leurs savoir-faire et leurs produits, avec des animations et des dégustations.

Buvette et restauration.

Informations au 06.81.94.86.66 ou dam.chris@orange.fr

Entrée libre et gratuite

+33 6 81 94 86 66 UCASS

Marché de Noël

Saint-Pardoux-Soutiers

dernière mise à jour : 2022-12-14 par