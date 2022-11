Marché de Noël Saint-Pardoux-Soutiers, 11 décembre 2022, Saint-Pardoux-Soutiers.

Marché de Noël

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

2022-12-11 – 2022-12-11

Saint-Pardoux-Soutiers

Deux-Sèvres

Saint-Pardoux-Soutiers

APE de l’école du lavoir de St Pardoux-Soutiers organise le dimanche 11 décembre 2022 son marché de Noël au foyer rural de 10h à 18h.

producteurs, artisans et créateurs.

Présence du père Noël et son lutin avec lecture de contes.

Chorale, tombola, stand APE (activités manuelles), buvette, crêpes et food truck.

Entrée libre et animations gratuites.

Infos et réservations : ape.saintpardoux@hotmail.fr ou au 06 99 76 81 82

+33 6 99 76 81 82 APE de l’école du lavoir

APE école du lavoir

Saint-Pardoux-Soutiers

