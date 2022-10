MARCHÉ DE NOËL Saint-Michel-en-l’Herm Saint-Michel-en-l'Herm Catégories d’évènement: Saint-Michel-en-l'Herm

Vende Saint-Michel-en-l’Herm Marché de Noël à la Maison Familiale, marché des artisans, animations, restauration.

Ferme pédagogique,

Spectacle ambulant de la compagnie Petit Pyl et Tropical Joe à 18h30 (gratuit) Marché de Noël de la MFR +33 2 51 30 20 57 Saint-Michel-en-l’Herm

