Côtes-d’Armor Saint-Michel-en-Grève C’est une soixantaine d’exposants qui exposeront, en grande majorité des créateurs et des artisans. Vous pourrez déguster nos traditionnelles patates au lard , nos crêpes avec un bon vin chaud!!! Coté animation, manège, ballade à dos de poney, bille sur table… Sans oublier la visite du père Noël, à 18h nous terminerons cette belle journée par un feu d’artifice !! La magie de Noël est à Saint Michel icicabouge@gmail.com +33 6 81 99 43 05 Salle des fêtes Parking Saint-Michel-en-Grève

