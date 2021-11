Marché de Noel Saint-Michel-en-Grève, 28 novembre 2021, Saint-Michel-en-Grève.

Marché de Noel Salle des fêtes Parking salle des fêtes Saint-Michel-en-Grève

2021-11-28 – 2021-11-28 Salle des fêtes Parking salle des fêtes

Saint-Michel-en-Grève Côtes d’Armor Saint-Michel-en-Grève

Plus de 60 exposants d’univers très variés, cette année de nombreux créateurs seront présents. Vous trouverez les idées de tous vos cadeaux .

Balades en poney, maquillage des enfants, roule ta bille, tombola…

Sans oublier la Visite du père Noël… et à 18h le feu d’artifice offert par la municipalité.

Sur place vous pourrez vous régaler avec notre soupe de potirons, nos patates au lard, nos crêpes….. et le vin chaud !!

Journée Organisée par l’association Ici ça Bouge

isabelle.touchard22@gmail.com

Salle des fêtes Parking salle des fêtes Saint-Michel-en-Grève

