Marché de Noël Saint-Méen-le-Grand

2021-12-04 – 2021-12-05

Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine Saint-Méen-le-Grand Marché de Noël organisé par l’association Marno à la jardinerie/animalerie “Bassin Eau Jardin” .

Sur place : buvette, restauration et photo avec le père Noël.

Lieu : 53 bis rue de Gaël à Saint-Méen-le-Grand.

Un autre marché de Noël aura lieu à Saint-Méen-le-Grand les 18 et19 décembre 2021.

Respect des gestes barrières obligatoire. Pass sanitaire demandé.

