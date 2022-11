Marché de Noël Saint-Maurice-sur-Eygues Saint-Maurice-sur-Eygues Catégories d’évènement: Drôme

Marché de Noël Saint-Maurice-sur-Eygues, 10 décembre 2022

680 route d'Orange EURL Les Coteaux de Saint Maurice sur Eygues Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme

2022-12-10 – 2022-12-10

EURL Les Coteaux de Saint Maurice sur Eygues 680 route d’Orange

Saint-Maurice-sur-Eygues

Drôme Saint-Maurice-sur-Eygues Exposants locaux, produits du terroir et artisanat.

Food trucks de 11h à 15h contact@cavesaintmaurice.fr +33 4 75 27 63 44 EURL Les Coteaux de Saint Maurice sur Eygues 680 route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues

