Saint-Maurice Saint-Maurice Puy-de-Dôme, Saint-Maurice Marché de noël Saint-Maurice Saint-Maurice Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Maurice

Marché de noël Saint-Maurice, 28 novembre 2021, Saint-Maurice. Marché de noël lissac Place de la Fontaine, Lissac Saint-Maurice

2021-11-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 17:30:00 17:30:00 lissac Place de la Fontaine, Lissac

Saint-Maurice Puy-de-Dôme Saint-Maurice Puy-de-Dôme Noël approche à grands pas … aussi faut-il songer aux nombreux cadeaux que l’on pourrait offrir. lesptitsdustromain@gmail.com +33 6 23 57 60 48 lissac Place de la Fontaine, Lissac Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Mond’Arverne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Maurice Autres Lieu Saint-Maurice Adresse lissac Place de la Fontaine, Lissac Ville Saint-Maurice lieuville lissac Place de la Fontaine, Lissac Saint-Maurice