Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault, Saint-Mathieu-de-Tréviers MARCHE DE NOEL Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Mathieu-de-Tréviers

MARCHE DE NOEL Saint-Mathieu-de-Tréviers, 12 décembre 2021, Saint-Mathieu-de-Tréviers. MARCHE DE NOEL Saint-Mathieu-de-Tréviers

2021-12-12 10:00:00 – 2021-12-12 18:00:00

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault Saint-Mathieu-de-Tréviers Le Marché de Noël de la commune de Saint Mathieu de Tréviers se déroulera le dimanche 12 décembre 2021 de 10h à 18h au Galion. Organisé par l’association « Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers », le Marché de Noël est une belle occasion pour trouver des cadeaux originaux auprès de nos créateurs et producteurs locaux ou tout simplement pour passer un bon moment en famille avec les animations féérique de noël. Venez profiter de la musique autour d’un vin chaud et de bons petits plats à emporter ou grignoter en déambulant sur place. A l’occasion des fêtes de fin d’année, retrouvez également les grilles de tombolas chez nos commerçants. Des cadeaux pour les grands et pour les petits sont à gagner. Mais qui a été le plus sage cette année ?? Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers propose également pour la deuxième édition, le Calendrier de L’avent des Pros (un jour = une offre parmi nos nombreux commerçants). Un parcours d’énigmes de Noël, aura enfin lieu du samedi 4 au dimanche 12 décembre. Le Marché de Noël de la commune de Saint Mathieu de Tréviers se déroulera le dimanche 12 décembre 2021 de 10h à 18h au Galion. lesprosdestm@gmail.com Le Marché de Noël de la commune de Saint Mathieu de Tréviers se déroulera le dimanche 12 décembre 2021 de 10h à 18h au Galion. Organisé par l’association « Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers », le Marché de Noël est une belle occasion pour trouver des cadeaux originaux auprès de nos créateurs et producteurs locaux ou tout simplement pour passer un bon moment en famille avec les animations féérique de noël. Venez profiter de la musique autour d’un vin chaud et de bons petits plats à emporter ou grignoter en déambulant sur place. A l’occasion des fêtes de fin d’année, retrouvez également les grilles de tombolas chez nos commerçants. Des cadeaux pour les grands et pour les petits sont à gagner. Mais qui a été le plus sage cette année ?? Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers propose également pour la deuxième édition, le Calendrier de L’avent des Pros (un jour = une offre parmi nos nombreux commerçants). Un parcours d’énigmes de Noël, aura enfin lieu du samedi 4 au dimanche 12 décembre. mairie de saint mathieu de treviers

Saint-Mathieu-de-Tréviers

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT DU GRAND PIC ST LOUP

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Mathieu-de-Tréviers Autres Lieu Saint-Mathieu-de-Tréviers Adresse Ville Saint-Mathieu-de-Tréviers lieuville Saint-Mathieu-de-Tréviers