Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres, Saint-Loup-Lamairé Marché de Noël Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Loup-Lamairé

Marché de Noël Saint-Loup-Lamairé, 5 décembre 2021, Saint-Loup-Lamairé. Marché de Noël 2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 19:00:00

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres Retrouvez le traditionnel marché de Noël de Saint-Loup pour cette 25ième édition!

Samedi 04 décembre de 12h00 à 23h00 (Attention au changement d’horaires par rapport aux précédentes éditions!).

Dimanche 05 décembre de 10h00 à 19h00. Retrouvez le traditionnel marché de Noël de Saint-Loup pour cette 25ième édition!

Samedi 04 décembre de 12h00 à 23h00 (Attention au changement d’horaires par rapport aux précédentes éditions!).

Dimanche 05 décembre de 10h00 à 19h00. +33 6 74 53 83 30 Retrouvez le traditionnel marché de Noël de Saint-Loup pour cette 25ième édition!

Samedi 04 décembre de 12h00 à 23h00 (Attention au changement d’horaires par rapport aux précédentes éditions!).

Dimanche 05 décembre de 10h00 à 19h00. RDV St Loup dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Loup-Lamairé Autres Lieu Saint-Loup-Lamairé Adresse Ville Saint-Loup-Lamairé lieuville 46.7872#-0.16683