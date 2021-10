Saint-Léonard Saint-Léonard Saint-Léonard, Vosges MARCHÉ DE NOËL Saint-Léonard Saint-Léonard Catégories d’évènement: Saint-Léonard

Vosges

MARCHÉ DE NOËL Saint-Léonard, 12 décembre 2021, Saint-Léonard. MARCHÉ DE NOËL 2021-12-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-12 18:00:00 18:00:00 salle des fêtes 189 rue de l’Eglise

Saint-Léonard Vosges Saint-Léonard Vosges De nombreux exposants sont attendus et proposeront des décorations de Noël, gâteaux, fabrications artisanales en bois…

Une petite restauration et une buvette sont prévues.

Les bénéfices de cette manifestation permettent à l’association de distribuer des colis de Noël aux personnes de plus de 70 ans et de leur offrir un repas au printemps.

Les inscriptions sont prises au 06 43 98 90 20. +33 6 43 98 90 20 I-stock dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT SAINT DIE DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léonard, Vosges Autres Lieu Saint-Léonard Adresse salle des fêtes 189 rue de l'Eglise Ville Saint-Léonard lieuville 48.21571#6.94326