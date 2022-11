Marché de Noël Saint-Léonard Saint-Léonard Catégories d’évènement: Saint-Léonard

Seine-Maritime

Marché de Noël Saint-Léonard, 10 décembre 2022, Saint-Léonard. Marché de Noël

Rue des Pommiers Éts AUBRY Saint-Léonard Seine-Maritime Éts AUBRY Rue des Pommiers

2022-12-10 – 2022-12-11

Éts AUBRY Rue des Pommiers

Saint-Léonard

Seine-Maritime Saint-Léonard ✨ Nouveau ✨

Les 10 & 11 décembre 2022, un marché de Noël couvert est organisé au sein des établissements Aubry, sous nos serres parmi nos plantes. C’est l’occasion de passer un bon moment en famille en cette fin d’année et de trouver de bonnes idées cadeau à mettre sous le sapin ou dans vos assiettes. Et bien entendu, vous pourrez déguster un bon vin chaud ! Entrée gratuite – produits locaux – artisanats – animations – restauration sur place – et plein d’autres choses… ✨ Nouveau ✨

Les 10 & 11 décembre 2022, un marché de Noël couvert est organisé au sein des établissements Aubry, sous nos serres parmi nos plantes. C’est l’occasion de passer un bon moment en famille en cette fin d’année et de trouver de bonnes idées cadeau à mettre sous le sapin ou dans vos assiettes. Et bien entendu, vous pourrez déguster un bon vin chaud ! Entrée gratuite – produits locaux – artisanats – animations – restauration sur place – et plein d’autres choses… +33 2 35 29 53 86 Éts AUBRY Rue des Pommiers Saint-Léonard

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léonard, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Léonard Adresse Saint-Léonard Seine-Maritime Éts AUBRY Rue des Pommiers Ville Saint-Léonard lieuville Éts AUBRY Rue des Pommiers Saint-Léonard Departement Seine-Maritime

Marché de Noël Saint-Léonard 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël Saint-Léonard Saint-Léonard 10 décembre 2022 Rue des Pommiers Éts AUBRY Saint-Léonard Seine-Maritime saint-léonard seine-maritime

Saint-Léonard Seine-Maritime