MARCHÉ DE NOËL Saint-Léonard-des-Bois

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Saint-Léonard-des-Bois Une trentaine d’exposants vous proposeront des produits gastronomiques artisanaux : foie gras, saumon fumé, champagne, chocolats, pain d’épices, miel, sirops, épices etc… Ainsi que des objets artisanaux uniques : bijoux, bibelots, boissellerie, poteries… Pour offrir ou décorer. Pour les enfants atelier maquillage et présence du Père Noël. Toute la journée : Vin chaud, marrons grillés, crêpes, ambiance festive.

