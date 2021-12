Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Marché de Noël Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv de 14h à 19h . Gratuit. Rens. 06 84 36 57 87 Marché de Noël, marché Producteurs de Pays, marché artisanal organisés par l’Association Saint Marsaut et Fêtes et médiévales de Noblat avec l’Association des Commerçants.

Arrivée et descente du clocher du Père Noël à 15h.

Feu d’artifice organisé par la municipalité de Saint-Léonard de Noblat en lien avec le marché de Noël. Rdv de 14h à 19h . Gratuit. Rens. 06 84 36 57 87 Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

