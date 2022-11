Marché de Noël Saint-Léger-des-Vignes Saint-Léger-des-Vignes Catégories d’évènement: Nivre

Nivre Saint-Léger-des-Vignes EUR Une vingtaine d’exposants proposeront des produits locaux mais également de l’artisanat pour vous aider à préparer vos fêtes de fin d’année. De nombreuses animations sont prévues avec la venue du Père Noël, des balades en calèche et une élection « pull moche ». Structure gonflable – Animations musicales

Restauration sur place le soir (tartiflette). tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 http://www.sud-nivernais.fr/ Saint-Léger-des-Vignes

