Marché de Noël Saint-Léger-des-Prés, 3 décembre 2021, Saint-Léger-des-Prés. Marché de Noël centre-bourg Salle des fêtes Saint-Léger-des-Prés

2021-12-03 16:00:00 – 2021-12-03 21:00:00 centre-bourg Salle des fêtes

Saint-Léger-des-Prés Ille-et-Vilaine Saint-Léger-des-Prés Ille-et-Vilaine Le marché sera aux couleurs de Noël avec producteurs locaux : artistes, créateurs, artisanat. Photo professionnelle avec le père Noël . Vin chaud et restauration sur place…

marchesaintlegerdespres@gmail.com

Concours et expo de dessins d’enfants sur le thème de Noël. centre-bourg Salle des fêtes Saint-Léger-des-Prés

