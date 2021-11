Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Marché de Noël Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Offrez des cadeaux uniques et originaux à vos proches pour Noël confectionnés par des artisans et producteurs locaux. – Marché de créateurs le samedi 18/12

– Marché de producteurs le dimanche 19/12 Au programme des 2 jours :

– 15h-17h : animation musicale avec Xavier Seldir

– 17h : visite du père noël

– Exposition « La nuit des Yokai »

– Restauration sur place avec le foodtruck : « Au goût des choses » Respect des gestes barrières en vigueur et présentation du pass sanitaire. tourisme@neste-barousse.fr +33 5 62 99 21 30 http://www.tourisme-neste-barousse.fr/ SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste

