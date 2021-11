Saint-Just-près-Brioude Saint-Just-près-Brioude Haute-Loire, Saint-Just-près-Brioude Marché de Noël Saint-Just-près-Brioude Saint-Just-près-Brioude Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Just-près-Brioude

Marché de Noël Saint-Just-près-Brioude, 12 décembre 2021, Saint-Just-près-Brioude. Marché de Noël Saint-Just-près-Brioude

2021-12-12 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-12 17:00:00 17:00:00

Saint-Just-près-Brioude Haute-Loire Saint-Just-près-Brioude Marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves. mairie.stjustpresbrioude@orange.fr +33 4 71 76 72 63 Saint-Just-près-Brioude

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Just-près-Brioude Autres Lieu Saint-Just-près-Brioude Adresse Ville Saint-Just-près-Brioude lieuville Saint-Just-près-Brioude