Marché de Noël
Saint-Jean-le-Thomas
4 décembre 2022, 10:00-18:00
Espace Auriac, Rue du Vieux Château

Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise son marché de Noël où artisans et associations vous proposent leurs idées cadeaux ou autres pour les fêtes. Restauration festive. Présence du Père-Noël. Balades en calèches gratuites. Rendez-vous à l'espace Auriac.

