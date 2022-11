Marché de Noël Saint-Georges-sur-Baulche Saint-Georges-sur-Baulche Catégories d’évènement: Saint-Georges-sur-Baulche

2022-11-19 – 2022-11-20

Marché de Noël
Saint-Georges-sur-Baulche
Gymnase municipal, Rue du stade

Plus de 60 exposants : produits du terroir et artisanat d'art. Animations pour petits et grands. Restauration sur place.

+33 3 86 94 20 70
https://www.saint-georges-sur-baulche.fr/evenement/marche-de-noel-2/

